Рада поддержала антикоррупционную стратегию на 2020-2024 годы

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект № 4135 "Об основах государственной антикоррупционной политики на 2020-2024 годы". "За" проголосовали 320 нардепов.

Онлайн-трансляцию вел телеканал "112 Украина".

В Национальном агентстве по предотвращению коррупции подчеркивали, что выполнение стратегии позволит сэкономить Украине до 200 миллиардов гривен в год.

В ведомстве отметили, что с 2014 года антикоррупционные меры позволяют экономить Украине до 6% ВВП ежегодно.

Главными принципами стратегии определены:

оптимизация функций государственных органов;

цифровая трансформация и открытые данные;

удобные законные сервисы;

нетерпимость к коррупции среди граждан;

неотвратимость наказания.

Стратегия фокусируется на противодействии и предотвращении коррупции в восьми сферах.