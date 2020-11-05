Рада поддержала антикоррупционную стратегию на 2020-2024 годы

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект № 4135 "Об основах государственной антикоррупционной политики на 2020-2024 годы". "За" проголосовали 320 нардепов.
Онлайн-трансляцию вел телеканал "112 Украина".
В Национальном агентстве по предотвращению коррупции подчеркивали, что выполнение стратегии позволит сэкономить Украине до 200 миллиардов гривен в год.
В ведомстве отметили, что с 2014 года антикоррупционные меры позволяют экономить Украине до 6% ВВП ежегодно.
Главными принципами стратегии определены:
Стратегия фокусируется на противодействии и предотвращении коррупции в восьми сферах.