Рада поддержала антикоррупционную стратегию на 2020-2024 годы

05 ноября 2020 г. 14:41
Источник: 112.ua
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Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект № 4135 "Об основах государственной антикоррупционной политики на 2020-2024 годы". "За" проголосовали 320 нардепов.

Онлайн-трансляцию вел телеканал "112 Украина".

В Национальном агентстве по предотвращению коррупции подчеркивали, что выполнение стратегии позволит сэкономить Украине до 200 миллиардов гривен в год.

В ведомстве отметили, что с 2014 года антикоррупционные меры позволяют экономить Украине до 6% ВВП ежегодно.

Главными принципами стратегии определены:

  • оптимизация функций государственных органов;
  • цифровая трансформация и открытые данные;
  • удобные законные сервисы;
  • нетерпимость к коррупции среди граждан;
  • неотвратимость наказания.

Стратегия фокусируется на противодействии и предотвращении коррупции в восьми сферах.

 

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