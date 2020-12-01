Рада поддержала в первом чтении законопроект о «декрете» для мужчин

Верховная Рада Украины приняла за основу проект Закона №3695 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения равных возможностей матери и отца по уходу за ребенком".

Об этом сообщила пресс-служба парламента.

За это решение проголосовал 301 депутат.

"Этим законопроектом предлагается обеспечить равные возможности матери и отца по уходу за ребенком и сочетание трудовой деятельности с семейными обязанностями; устранить законодательные пробелы, которые ограничивают права человека на отпуск по уходу за ребенком, создать предпосылки для усиления роли отца в процессе воспитании детей и развития ответственного отцовства в Украине ", - говорится в пояснительной записке.

Законопроектом предлагается дополнить Кодекс законов о труде и Закон Украины "Об отпусках" новым видом отпуска - отпуском при рождении ребенка продолжительностью до 14 календарных дней, оплачиваемого за счет работодателя. Предлагается, чтобы такой отпуск предоставлялся одной из перечисленных лиц: мужчине, жена которого родила ребенка; отцу ребенка в случае, если он не находится в зарегистрированном браке с матерью ребенка, но которые совместно проживают, связаны общим бытом, имеют взаимные права и обязанности; бабе или дед, или другом совершеннолетнему родственнику ребенка, фактически ухаживает за ребенком, если мать (отец) ребенка является одинокой матерью (отцом).

Проектом предусматривается определить отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста как равное право каждого из родителей ребенка (матери и отца) и внести соответствующие изменения в статьи 179, 181 Кодекс законов о труде Украины и статьи 18, 20 Закона Украины "Об отпусках".

Законопроектом также предлагается дополнить положения статьи 182-1 Кодекса законов о труде Украины и статьи 19 Закона Украины "Об отпусках" относительно права работников обоего пола, имеющих детей или совершеннолетнего ребенка - лицо с инвалидностью с детства подгруппы А I группы, на дополнительный отпуск и дополнить положения статьи 51 Кодекса законов о труде Украины относительно возможности установления сокращенной продолжительности рабочего времени для мужчин, имеющих детей в возрасте до четырнадцати лет или ребенка с инвалидностью, и родителей, воспитывающих детей без матери (в том числе в случае длительного пребывания матери в лечебном заведении).

Напомним, в феврале в Финляндии решили увеличить декретный отпуск для мужчин продолжительности женской. По предварительным данным, стоимость реформы - около 100 млн евро в год. На 25% она будет финансироваться государством, другие расходы должны взять на себя организации рынка труда.