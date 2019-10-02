Рада решила "перезагрузить" НАПК

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом президентский законопроект №1029 о перезагрузке Национального агентства по предотвращению коррупции.

За него проголосовали 237 народных депутатов.

Принятый законопроект предполагает отказ от коллегиальной ответственности членов НАПК, она будет возложена на председателя агентства. Главу агентства будет назначать Кабинет министров по результатам открытого конкурсного отбора.

Действующий состав НАПК будет распущен со дня вступления закона в силу. В него сейчас входят Александр Мангул (глава), Станислав Патюк (заместитель главы), Наталья Корчак, Александр Серёгин и Александр Скопич. Также будут досрочно уволены руководитель аппарата и его заместители, а также члены общественного совета при НАПК.

В течение пяти дней после вступления закона в силу Кабинет министров должен назначить временно исполняющего обязанности главы НАПК.

В рамках перезагрузки агентство должно получить полный доступ к реестрам для автоматической проверки деклараций.

Кроме того, проект закона призван устранить некоторые другие недостатки, которые содержатся в законе о предотвращения коррупции, в том числе исключение, позволившее депутатам Верховной Рады 9 созыва не подавать декларацию при вступлении на должность.

Также будет отменена необходимость подавать декларации представителями общественности и лицами, которые не осуществляют функции государства или местного самоуправления.

Напомним, Национальное агентство по предотвращению коррупции является центральным органом исполнительной власти со специальным статусом, который обеспечивает формирование и реализует государственную антикоррупционную политику.