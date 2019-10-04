 

Рада утвердила новый состав ЦИК

04 октября 2019 г. 12:00
Источник: Украинская правда
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Верховная Рада утвердила кандидатуры 17 членов Центральной избирательной комиссии, представление на которых подал президент Владимир Зеленский.

Об этом стало известно в ходе заседания парламента сегодня, 4 октября.

Согласно процедуре, за каждую фамилию народные депутаты голосовали отдельно.

Среди 17 кандидатур, представленных президентом, 12 - представители, выдвинутые фракцией "Слуга народа", 2 выдвиженца "Оппозиционной платформы - За жизнь" и по одному кандидату от "Батькивщины", "Евросолидарности" и "Голоса".

Так, членами Центральной избирательной комиссии стали:

Боярчук Оксана Борисовна ("Слуга народа"),

Буглак Юрий Александрович, ("Европейская солидарность"),

Гатауллина Елена Аухатовна ( "Слуга народа"),

Гевко Андрей Евгеньевич ("Голос"),

Глущенко Виктория Анатольевна ("Батькивщина"),

Грень Виталий Вячеславович ("Слуга народа"),

Диденко Олег Николаевич ("Слуга народа"),

Дубовик Сергей Олегович ("Оппозиционная платформа - За жизнь"),

Евстигнеев Андрей Сергеевич ("Слуга народа"),

Ефремова Ирина Алексеевна ("Слуга народа"),

Кармаза Александра Александровна ( "Слуга народа"),

Любченко Павел Николаевич ("Слуга народа"),

Мирошниченко Юрий Романович ("Оппозиционная платформа - За жизнь"),

Перепелюк Владимир Григорьевич ("Слуга народа"),

Плукар Виталий Владимирович ("Слуга народа"),

Постивый Сергей Александрович ( "Слуга народа"),

Фрицкий Юрий Олегович ("Слуга народа").

Состав Центризбиркома утверждается на 7 лет.

Как отмечается, представители парламентской оппозиции возмущались "сверхбыстрым" принятием решения без обсуждения, ведь с момента представления президентом кандидатур прошло менее 24 часов.

 

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