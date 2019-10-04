Рада утвердила новый состав ЦИК

Верховная Рада утвердила кандидатуры 17 членов Центральной избирательной комиссии, представление на которых подал президент Владимир Зеленский.
Об этом стало известно в ходе заседания парламента сегодня, 4 октября.
Согласно процедуре, за каждую фамилию народные депутаты голосовали отдельно.
Среди 17 кандидатур, представленных президентом, 12 - представители, выдвинутые фракцией "Слуга народа", 2 выдвиженца "Оппозиционной платформы - За жизнь" и по одному кандидату от "Батькивщины", "Евросолидарности" и "Голоса".
Так, членами Центральной избирательной комиссии стали:
Боярчук Оксана Борисовна ("Слуга народа"),
Буглак Юрий Александрович, ("Европейская солидарность"),
Гатауллина Елена Аухатовна ( "Слуга народа"),
Гевко Андрей Евгеньевич ("Голос"),
Глущенко Виктория Анатольевна ("Батькивщина"),
Грень Виталий Вячеславович ("Слуга народа"),
Диденко Олег Николаевич ("Слуга народа"),
Дубовик Сергей Олегович ("Оппозиционная платформа - За жизнь"),
Евстигнеев Андрей Сергеевич ("Слуга народа"),
Ефремова Ирина Алексеевна ("Слуга народа"),
Кармаза Александра Александровна ( "Слуга народа"),
Любченко Павел Николаевич ("Слуга народа"),
Мирошниченко Юрий Романович ("Оппозиционная платформа - За жизнь"),
Перепелюк Владимир Григорьевич ("Слуга народа"),
Плукар Виталий Владимирович ("Слуга народа"),
Постивый Сергей Александрович ( "Слуга народа"),
Фрицкий Юрий Олегович ("Слуга народа").
Состав Центризбиркома утверждается на 7 лет.
Как отмечается, представители парламентской оппозиции возмущались "сверхбыстрым" принятием решения без обсуждения, ведь с момента представления президентом кандидатур прошло менее 24 часов.