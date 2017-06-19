Россия вновь приостановила меморандум об избежании инцидентов с США в Сирии

Минобороны России с 19 июня прекращает взаимодействие с США по меморандуму о предотвращении инцидентов в небе над Сирией.

Как сообщает "Дождь", это связано со сбитым коалицией, которую возглавляют США, военным самолетом Сирии.

В российском оборонном ведомстве назвали инцидент с самолетом "нарушением суверенитета" Сирии. В ведомстве сообщили, что теперь любые беспилотники и самолеты международной коалиции в Сирии западнее реки Евфрат будут сопровождаться российскими ПВО в качестве воздушных целей.

Минобороны РФ потребовало "тщательного расследования" военными США инцидентом с сирийским самолетом.

Центральное командование США объяснило ситуацию тем, что сирийский самолет сбрасывал бомбы рядом с поддерживаемыми США силами, сообщает агентство Рейтер.

Военные США рассказали, что перед нанесением удара связались с Россией по специальному каналу, чтобы "снизить напряженность ситуации и остановить огонь". При этом в Минобороны РФ утверждают, что командование коалиции не воспользовалось каналом связи для передачи информации. В воздушном пространстве Сирии в момент нанесения удара российские самолеты выполняли задачи, добавили в ведомстве.

"Рассматриваем данные действия американского командования как сознательное невыполнение своих обязательств в рамках меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии от 20 октября 2015 года", - сообщили в Минобороны РФ.

Россия и США приняли меморандум о безопасности полетов в Сирии в октябре 2015 года. Документ регламентирует действия всех самолетов и беспилотников в воздушном пространстве Сирии.

В апреле, после того, как США нанесли ракетные удары по сирийской авиабазе, Россия приостановила действие меморандума. В мае ведомство сообщило о решении возобновить действие документа после переговоров глав генштабов России и США Валерия Герасимова и Джозефа Данфорда.