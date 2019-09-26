 

Российская ФСБ заявила об аресте украинца

26 сентября 2019 г. 22:10
Источник: Зеркало недели
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Сотрудники ФСБ РФ в аннексированном Крыму сообщают о том, что задержали украинца, который, по версии оккупантов, "попытался въехать по чужому паспорту" на полуостров. Мужчину задержали на пункте пропуска "Джанкой", который контролируется российскими спецслужбами.

В ФСБ заявили о том, что житель Мелитополя якобы сознался, что "следовал в Россию на заработки по одолженному у друга паспорту, так как свой утерял". В сообщении ФСБ говорится, что они возбудили уголовное дело и арестовали украинца.

Как и в аналогичных случаях, подтверждения такой информации в других источниках нет. Имя и фамилию арестованного ФСБ не сообщает.

При этом в Госпогранслужбе Украины отмечают, что идентифицировать задержанных ФСБ на админгранице с аннексированным полуостровом невозможно, ведь российская сторона не открывает их персональные данные.

В начале сентября сообщалось о том, что ФСБ на админгранице с аннексированным Крымом задержали двух человек. В российской спецслужбе утверждали, что задержанные якобы "находились в федеральном розыске". Кроме того, в сообщении ФСБ говорилось, что один из задержанных – житель Хмельницкой области.

При этом в Службе безопасности Украины заявили о том, что спецслужбы России незаконно задерживают граждан Украины при пересечении административной границы с аннексированным Крымом, угрозами и шантажом пытаются склонить украинцев к сотрудничеству для разведки.

 

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