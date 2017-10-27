Российская пропаганда использовала трагическое ДТП в Харькове для спекуляций – Чийгоз

Российские средства массовой информации использовали трагическое ДТП в Харькове для спекуляций. Об этом рассказал освобожденный из СИЗО в оккупированном Крыму замглавы Меджлиса Ахтем Чийгоз

"Я успел посмотреть об этом по российским каналам. К сожалению, мотивацией там было не горе, а спекуляция, как вообще это принято в российских СМИ", – сказал он.

Чийгоз принес свои соболезнования семьям погибших и пострадавших в результате ДТП.

Напомним, 18 октября вечером в центре Харькова вблизи перекрестка улиц Сумской и Мечникова автомобиль Lexus столкнулся с автомобилем Volkswagen Touareg. В результате Lexus вылетел на тротуар, где сбил пешеходов. Пятеро из них погибли на месте, еще шестеро были травмированы и доставлены в больницу. 26 октября в больнице скончалась еще одна из пострадавших. Таким образом, количество жертв возросло до шести. Читайте также"Она думала, что успеет проскочить": патрульный рассказал о словах Зайцевой сразу после ДТП Открыто уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

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