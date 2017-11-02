Российские хакеры пытались взломать почтовые ящики украинских политиков

02 ноября 2017 г. 10:26
Источник: УНИАН
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Российская хакерская группа Fancy Bear, кроме атак на почту Хиллари Клинтон пытались взломать ящики украинских политиков и российских оппозиционеров, сообщает Associated Press. Агентство заявляет, что получило доступ к списку целей российских хакеров.
Среди украинских политиков это - президент Петр Порошенко и его сын Алексей, народный депутат Сергей Лещенко, министр внутренних дел Арсен Аваков и другие бывшие и нынешние министры. Всего - 545 аккаунтов. Среди россиян - бизнесмен Михаил Ходорковский, участница группы Pussy Riot Мария Алехина, оппозиционный лидер Алексей Навальный и еще более ста общественных активистов.

В  целом под прицелом в США были 573 почтовых ящика - двух экс-госсекретарей - Джона Керри и Колина Пауэлла, бывшего Верховного главнокомандующего НАТО генерала армии ВВС США Филиппа Брэдли, одного из его предшественников генерала армии США Уэсли Кларка, рабочих для оборонных подрядчиков, таких как Boeing, Raytheon и Lockheed Martin, разведчиков, известных наблюдателей в России, особенно демократов.

В планах хакеров было взломать почтовые ящики Gmail почти 4,7 тыс. пользователей во всем мире - от представителя Папы Римского в Киеве до панк-группы Pussy Riot в Москве, а еще – в США, Грузии, Сирии и других странах.

 

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