 

В России предложили Украине соглашение о паритетном прекращении преследования осужденных

08 сентября 2019 г. 12:25
Источник: Интерфакс-Украина
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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила заключить соглашение, которое позволило бы прекращать уголовное преследование россиян и украинцев на паритетных началах. Об этом сообщается на сайте омбудсмена сегодня, 8 сентября.

"Представляется целесообразным в перспективе выйти на заключение межгосударственного соглашения об урегулировании правового положения лиц, имеющих гражданство России и Украины, и желающих вернуться домой, которое в том числе могло бы правовыми средствами разрешить вопросы о прекращении в отношении них уголовного преследования на паритетных началах", - говорится в заявлении Москальковой.

Омбудсмен добавила, что, несмотря на состоявшееся в субботу возвращение 35 российских граждан из Украины, "в местах принудительного содержания в Украине остается еще немало граждан России, нуждающихся в помощи, защите их прав и желающих вернуться на родину, поэтому важно продолжать работу".

"Полагаю, что сегодняшний большой шаг по возвращению граждан России и Украины домой должен стать частью системной программы действий по деэскалации конфликта, нормализации отношений между Россией и Украиной, а также стабилизацией ситуации на востоке Украины", - говорится в ее заявлении.

Напомним, вчера, 7 сентября, между Украиной и РФ состоялся обмен в формате 35 на 35. Из российского плена были освобождены 24 украинских моряка и 11 политзаключенных.

По данным уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой, Россия удерживает еще 110 граждан Украины на своей территории и в аннексированном Крыму.

Как сообщили в Службе безопасности Украины, на Донбассе боевики и российские наемники удерживают в плену 227 украинцев.

 

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