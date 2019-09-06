РосСМИ назвали новую дату обмена пленными между Украиной и РФ, в списке есть Сенцов

В списки для обмена пленными с Украиной включили 24 моряков, захваченных в Керченском проливе, и еще 11 осужденных, в том числе - режиссера Олега Сенцова. Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на информированный источник. Предполагаемое начало обмена - 7 сентября.

По его сведениям, первоначально Москва и Киев договорились об обмене по формуле "35 на 35", но к 7 сентября в нее могут внести изменения, переговоры будут продолжаться вплоть до этой даты.

Под вопросом остается выдача Украине Станислава Клыха и Николая Карпюка. Ранее о том, что у Москвы "особая позиция" по их выдаче, говорил Путин на встрече с Медведчуком.

По его словам источника "Интерфакса", украинская сторона собиралась выдать обвиняемого в госизмене главного редактора "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, свидетеля по делу крушения рейса MH17 Владимира Цемаха, а также бывших военнослужащих Вооруженных сил Украины Максима Одинцова и Александра Баранова, осужденных за госизмену и дезертирство.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшее время власти Украины и РФ объявят о принятых решениях по обмену удерживаемыми лицами.

