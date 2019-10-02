РосСМИ обнародовали письмо Кучмы с согласованным текстом "формулы Штайнмайера"

Российская газета "Коммерсант" опубликовала письмо Леонида Кучмы с согласованным текстом "формулы Штайнмайера".

По данным издания, такой формат утверждения этой формулы связан с тем, что Кучма отказался ставить свою подпись рядом с подписями представителей боевиков "ДНР" и "ЛНР".

В результате каждая из сторон Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия и ОБСЕ), а также боевики письмами в адрес представителя ОБСЕ Мартина Сайдика подтвердили текст "формулы Штайнмайера".

Сам Сайдик направил письмо в адрес действующего председателя ОСБЕ Мирослава Лайчака.

От имени России формулу согласовал Борис Грызлов, от ОРДО - Наталья Никонорова, от ОРЛО - Владислав Дейнего.

Формула Штайнмайера выписана так:

"Настоящий закон вступает в силу в 20:00 по местному времени в день голосования на внеочередных местных выборах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которые назначены и проведены в соответствии с Конституцией Украины и специальным законом Украины, регулирующим внеочередные местные выборы в вышеупомянутых районах. Он будет действовать на временной основе до дня публикации итогового доклада миссией БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами, в соответствии с установленной практикой БДИПЧ ОБСЕ, о соответствии в целом внеочередных местных выборов стандартам ОБСЕ и международным стандартам для демократических выборов, а также украинскому законодательству, в котором дает ответ на вопрос, согласованный в "Нормандском формате", утвержденный Трехсторонней контактной группой и направленный Украиной в ее пригласительном письме и Председательством ОБСЕ Директору БДИПЧ.

Настоящий закон продолжает действовать на постоянной основе, в случае если в итоговом докладе БДИПЧ ОБСЕ будет сделан вывод в соответствии с установленной практикой БДИПЧ ОБСЕ, что внеочередные местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей были проведены в целом в соответствии со стандартами ОБСЕ и украинским законодательством, при ответе на вопрос, согласованный в "Нормандском формате", утвержденный Трехсторонней контактной группой и направленный Украиной в ее пригласительном письме и председательством ОБСЕ директору БДИПЧ".