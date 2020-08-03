С сегодняшнего дня Егорова-Луценко - первый заместитель Кучера

03 августа 2020 г. 13:36
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Татьяна Егорова-Луценко назначена на должность первого заместителя председателя Харьковской облгосадминистрации Алексея Кучера. Распоряжение об этом опубликовано на сайте ХОГА. Егорова назначена с 3 августа. Стаж ее работы на госслужбе составляет 6 лет и 5 месяцев.

Ранее она возглавляла территориальное управление юстиции и участвовала в довыборах в парламент по 179-му округу. Согласно последней декларации, Егорова-Луценко владеет квартирами в Песочине и Харькове. Ее супругу принадлежат жилье и подвальные помещения в областном центре, четыре земельных участка в Дергачевском районе, а также автомобили Skoda Octavia А7 и Mercedes GLE 250 (в лизинге). За год чиновница заработала 349 тысячи гривен, еще 675 тысяч ей принесла продажа движимого имущества. Сбережения семьи составляют $4 тысячи, 3 тысячи евро и 1,6 миллиона гривен.

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