"Само пройдет": Ангела Меркель рассказала о своем самочувствии

Канцлер Германии Ангела Меркель во время саммита G20 в японской Осаке прокомментировала приступы дрожи во время официальных встреч, сообщает DPA.

Как сообщается, Меркель комментируя недавние приступы дрожи, заверила, что не имеет серьезных проблем со здоровьем. Немецкий канцлер добавила, что прекрасно себя чувствует.

"Уверена, что как это (дрожание - ред.) появилось, так само и пройдет. Ничего особенного сказать не могу. Я чувствую себя хорошо", - заявила она.

Напомним, ранее канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ее сильно трясло, и она побледнела в этот момент. Позже она объяснила свое состояние жарой и обезвоживанием.

Отметим, президента Зеленского после того, как видео попало в сеть, обвинили в том, что он не помог немецкому канцлеру. На все обвинения президент Украины ответил, что Меркель была в безопасности, и он находился с ней рядом.

Позже у Меркель снова случился приступ дрожи - во время встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Тогда пресс-секретарь Меркель отметила, что здоровье канцлера в порядке, и что все запланированные мероприятия с ее участием, в том числе на саммите G20 в Японии, пройдут по графику.