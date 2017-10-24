Сайт Мининфраструктуры подвергся кибератаке

Отметим, что кибератака началась около получаса назад, на данный момент не работает сайт ведомства.

Другие подробности атаки пока не сообщаются.

Напомним, 27 июня, украинские учреждения стали жертвами масштабной кибератаки, проведенной с помощью вируса Petya.A.

Хакерские атаки были нацелены на объекты критической информационной инфраструктуры энергогенерирующих и энергоснабжающих компаний, объектов транспорта, ряда банковских учреждений, телекоммуникационных компаний. Вирус атаковал и Кабинет министров Украины. СБУ обнародовала рекомендации по защите от вируса Petya.A.

Также в связи с мощными кибератаками, которые понесла накануне Украина, в НАТО заявили об усилении сотрудничество с Украиной в этой сфере

Накануне Дня Независимости президент украинской IT-компании Октава Капитал Александр Кардаков заявил о массовой рассылке зараженных вирусами электронных писем.

31 августа президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о мерах по усилению кибербезопасности в государстве.

Кроме того, в конце сентября стало известно, что в Украине запускают оповещения компаний о кибератаках.