Сайт Мининфраструктуры подвергся кибератаке

24 октября 2017 г. 15:23
Источник: Новое время
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Отметим, что кибератака началась около получаса назад, на данный момент не работает сайт ведомства.

Другие подробности атаки пока не сообщаются.

Напомним, 27 июня, украинские учреждения стали жертвами масштабной кибератаки, проведенной с помощью вируса Petya.A.

Хакерские атаки были нацелены на объекты критической информационной инфраструктуры энергогенерирующих и энергоснабжающих компаний, объектов транспорта, ряда банковских учреждений, телекоммуникационных компаний. Вирус атаковал и Кабинет министров Украины. СБУ обнародовала рекомендации по защите от вируса Petya.A.

Также в связи с мощными кибератаками, которые понесла накануне Украина, в НАТО заявили об усилении сотрудничество с Украиной в этой сфере

Накануне Дня Независимости президент украинской IT-компании Октава Капитал Александр Кардаков заявил о массовой рассылке зараженных вирусами электронных писем.

31 августа президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о мерах по усилению кибербезопасности в государстве.

Кроме того, в конце сентября стало известно, что в Украине запускают оповещения компаний о кибератаках.

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