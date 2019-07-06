СБУ будет расследовать «мусорную блокаду» Львова - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал Львовскому городскому председателю Андрею Садовому, что СБУ проведет расследование "мусорной блокады" города.

Об этом президент заявил сегодня во Львове во время представления нового председателя Львовской облгосадминистрации Маркияна Мальского в ответ на призыв Садового провести реальное расследование по факту поджога Грибовицкого полигона бытовых отходов и дальнейшей c Львова.

«Поэтому мы и привезли главу Службы безопасности Украины. Мы хотим услышать конкретные фамилии людей, исполнителей, исполнительной власти, местной власти, которые способствовали этому давлению. Если можно услышать ответы на эти вопросы, то мы займемся этими людьми», - сказал президент.

В свою очередь руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан отметил, что заявлений Садового о давлении со стороны бывшего главы государства Петра Порошенко достаточно для открытия уголовного производства.

«Все заявления, которые озвучил господин Садовый, можно считать заявлением о преступлении, - это экологическая безопасность государства, это безопасность целого города. Такое заявление о преступлении нужно внести в Единый государственный реестр, и, я думаю, что Служба безопасности обязана эффективно расследовать, кто давал команду, кому давали команду, как выполняли, как блокировали, какие подразделения были задействованы. Соответствующих должностных лиц, если это было нарушение трудовой дисциплины, на основании этих данных уволить, а кто непосредственно выполнял незаконные указания, их надо привлечь к ответственности», - сказал Богдан.

В то же время Садовый заявил, что, в случае открытия уголовного производства, он и городской совет предоставят правоохранителям все необходимые документы.