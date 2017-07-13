Сегодня в Раде рассмотрят вопрос о снятии депутатской неприкосновенности с Добкина

Также нардепы 13 июля рассмотрят вопрос продолжения работы шестой сессии Совета

Верховная Рада Украины сегодня, 13 июля 2017 года, рассмотрит представление Генеральной прокуратуры Украины на народного депутата Михаила Добкина (Оппозиционный блок).

Так, будет рассматриваться представление на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Добкина. Рассмотреть представление, как свидетельствует повестка дня заседания, Рада планирует после 17:00.

Также нардепы рассмотрят вопрос продолжения работы шестой сессии Совета восьмого созыва.

Кроме того, в рамках заседания планируется рассмотреть законопроекты о Конституционном суде Украины, об образовании, о государственных финансовые гарантии предоставления медицинских услуг и лекарственных средств, жилищно-коммунальные услуги, о противодействии угрозам национальной безопасности в информационной сфере, о повышении пенсий и тому подобное.