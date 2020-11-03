Сидоренко: "Кернес жив, умирать не собирается"

03 ноября 2020 г. 15:39
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В Харьковском горсовете опровергли слухи о смерти мэра Геннадия Кернеса. Он вернется в город, когда выздоровеет. Об этом директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко сообщил на своей странице в Facebook.

Он написал, ссылаясь на Родиона и Оксану Гайсинских, что у Кернеса было поражено 70 процентов легких, его сейчас долечивают.

"Кернес жив, умирать не собирается. Родные навещают его каждый день, он идет на поправку", - написал он.

Слухи о смерти связывает выборами.

«6-го ноября Кернес уже официально будет объявлен победителем выборов, а этого очень не хочется его оппонентам», - написал Сидоренко.

Отметим, присягу Геннадия Кернеса, в случае победы на выборах мэра Харькова, могут перенести из-за болезни COVID-19. Функции мэра Харькова до его присяги может выполнять секретарь горсовета.

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