Словесные перепалки и разговоры о масштабных реформах: Харьков посетил известный грузинский реформатор

Во время встречи Михаила Саакашвили с харьковчанами возле пам’ятника Тарасу Шевченко собралось, по подсчетам активистов, около тысячи человек. Рассказывают, пришли поддержать грузинского реформатора и его предложения по поводу направлений развития Украины.

Людмила:

Сакашвілі каже ті речі, котрі для нас найдорожчі. Це гідне життя, свобода і Україна без олігархів.

Активная борьба с коррупцией на всех ветвях власти и радикальные изменения в законодательстве, которые касаются избирательного процесса – это те виды реформ, которыми нужно наиболее тщательно заниматься в Украине, подчеркивает Саакашвили.

Михаил Саакашвили, лидер «Руху Нових Сил»:

Давайте вместе подымать Украину, давайте побеждать в Харькове, давайте идти и менять ситуацию в Киеве, давайте идти вперед и оставим назад эту тьму, проблемы, нищету, бедность, неуважение к людям. Україно, пора перемагати, Слава Україні, Слава каждому!

Однако акция проходит не без возражений – оппоненты Саакашвили вступают в словесные перепалки не только с его единомышленниками, но и с самим лидером «Руху Нових Сил».

Все целятся на Украину с единственной целью - развалить её. Вы считаете, что сегодня тот самый момент, когда надо участвовать в таких событиях? - Вы выполнили задание перед телекамерами. Нас пугают, что если мы тронем "барыг", на нас нападет враг. Да, "барыг", пока будут "барыги" - будут нападения!

Тем временем, народные вече в поддержку масштабной политической реформы лидер «Руху Нових Сил» планирует провести в каждом регионе страны.