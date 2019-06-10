Соня Кошкина: Фракция Бойко и Рабиновича станет второй по величине и первой в оппозиции®

10 июня 2019 г. 13:57
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«Оппозиционная платформа – За жизнь» стала единственной успешной на бело-голубом поле благодаря популярности Юрия Бойко, который считается признанным лидером Юго-Востока.

Об этом написала журналистка Соня Кошкина на своей странице в Фейсбук.

«ОП» Рабиновича-Бойко имела в переговорах (с «ахметовской» группой. – Ред.) приоритет. Они прекрасно понимали, что Бойко четыре года раскручивался в качестве лидера «оппозиции» и именно с ним сейчас ассоциируются бело-голубые. Доказано парламентскими.  По большему счету, ахметовские не были им нужны. Как и «партия двух Ген». Они (ОП) сами заходят в Раду», – написала Соня Кошкина. 

По ее мнению, фракция Бойко и Рабиновича в парламенте точно станет второй по величине в целом и первой оппозиционной фракцией. 

Перспективы «ахметовской» группы ОБ она оценивает скептически.

«Теоретически "ахметовское" крыло ОБ может сформировать свой список, но смысла в этом не больше, чем если б аналогичным образом поступил бы НФ. Рейтинги сопоставимы (ладно, чуть выше, но самостоятельно в Раду они все равно не зайдут)», – подытожила Соня Кошкина.

 

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