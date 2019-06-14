Соня Кошкина – Мураеву: Вы пошли к партии мэров только потому, что не смогли объединиться с «ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМОЙ»®

У объединения «группы Ахметова», «партии мэров» и «Возрождения» нет перспектив на парламентских выборах. Такое мнение высказала главный редактор издания «Левый берег» Соня Кошкина во время дискуссии с лидером партии «Наши» Евгением Мураевым в программе «Право на власть».

«Вы сформировали объединение с партией мэров и с "Возрождением" только потому, что не смогли объединиться со своими бывшими коллегами - с "ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМОЙ" Рабиновича и Медведчука, с который лично вы в свое время рассорились. У них значительно лучше электоральные перспективы, чем у вас. Юрий Бойко по результатам президентских выборов набрал 11 с лишним процентов, господин Вилкул, которого вы поддержали, но это вам всем вместе не очень помогло - у господина Вилкула 4 процента на президентских выборах. Это меньше 800 тысяч голосов, а для того, чтобы преодолеть 5-процентный барьер в парламент, нужен миллион плюс-минус в зависимости от явки. Не очень понимаю, на что они рассчитывают», – сказала Соня Кошкина.

«Вам не стыдно говорить то, что вы говорите? Вам уже не поверили на президентских, вы тоже самое пытаетесь говорить на парламентских. Что-то, наверное, не то, надо или риторику менять, или состав», – добавила она, обращаясь к Мураеву.

В ответ политик признал, что переговоры с «ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМОЙ – ЗА ЖИЗНЬ» происходили – по инициативе этой партии.

«Действительно, шли переговоры. Переговоры со всеми политическими партиями и проектами, которые плюс-минус разделяют нашу идеологию и ценности… Инициатором объединения действительно была "ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ". Это правда. Они выходили, но мы не договорились, потому что мы абсолютно по-разному видим путь развития Украины», – заявил Мураев.

Согласно последнему соцопросу КМИС, «ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА _ ЗА ЖИЗНЬ», набирает почти 12% голосов и занимает второе место в рейтинге партий. Партии, объединившиеся в «Оппозиционный блок – Доверяй делам», суммарно набирают 2% и не попадают в парламент.