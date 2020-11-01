Совет Европы предупредил Украину о последствиях в случае увольнения судей КСУ

В Совете Европы рекомендуют Украине подумать над последствиями в случае прекращения полномочий судей Конституционного суда Украины. Об этом говорится в письме президента Венецианской комиссии Джанни Букиккио и президента Группы государств Совета Европы против коррупции (GRECO) Марина Мрчела председателю Верховной Рады Украины Дмитрию Разумкову.

"Мы призываем вас учитывать неблагоприятные, глубокие и долгосрочные последствия для вашей страны из-за возможного поспешного решения уволить конституционных судей. Мы призываем вас изучить возможные альтернативные способы обеспечения того, чтобы борьба с коррупцией в соответствии с международными стандартами оставалась приоритетом для вашей страны", - говорится в сообщении.

GRECO продолжит отслеживать соблюдение Украиной международных антикоррупционных стандартов, а Венецианская комиссия и Совет Европы в целом готовы срочно, но с учетом необходимого времени осуществить тщательный анализ возможных вариантов, чтобы помочь в разработке конкретных решений для урегулирования сложившейся ситуации.

Напомним, ранее КСУ признал неконституционной норму об уголовной ответственности за декларирование недостоверных сведений, чем вызвал критику со стороны как правоохранительных, так и контрольных органов.

Согласно решению КСУ, уголовная ответственность за декларирование недостоверных сведений является "чрезмерным наказанием" для человека.

Президент Украины, в свою очередь, заявил, что система электронного декларирования доходов продолжит свою работу, несмотря на решение Конституционного суда, а Национальное агентство по предотвращению коррупции восстановило публичный доступ к реестрам деклараций чиновников и депутатов.

Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект №4288, которым предлагается лишить судей КСУ их полномочий и восстановить отмененный ими закон о декларировании.