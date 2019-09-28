 

Спецпредставитель США по Украине подал в отставку

28 сентября 2019 г. 10:35
Источник: УНИАН
1 просмотр

Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер подал в отставку. Об этом сообщает CNN со ссылкой на три источника, знакомоых с этим вопросом. Отставка Волкера состоялась на следующий день после обнародования жалобы американского разведчика, в которой говорится о том, что Белый дом пытался скрыть телефонный разговор президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. 

В этой жалобе упоминается и о Курте Волкере. Волкер стал одним из ключевых действующих лиц в скандале, который касается жалобы разведчика на телефонный разговор Трампа и Зеленского. Согласно документу, Волкер организовал встречу между личным адвокатом президента США Руди Джулиани, который был заинтересован в расследовании дела Джо и Хантера Байдена в Украине, и советником Зеленского, пытаясь вывести дело Байдена с официальных переговоров.

Должность спецпредставителя Волкер занимал с 7 июля 2017 года.

Скандал между Белым домом и Конгрессом разгорелся после того, как в СМИ появились сообщения о том, что представитель разведки США в рамках программы защиты изобличителей нарушений представил записку генеральному инспектору, где говорилось, что президент США Дональд Трамп «пообещал» что-то лидеру иностранного государства, руководствуясь собственными политическими интересами. В СМИ предполагали, что во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским Трамп мог не раз настаивать на расследовании в Украине действий влиятельного политика от Демократической партии США и бывшего вице-президента США Джо Байдена.

21 сентября конгрессмены США обратились в администрацию Трампа с требованием предоставить стенограмму его разговора с Зеленским. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси 24 сентября объявила о том, что Конгресс начинает официальное инициирование процедуры импичмента президента Трампа.

25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского, состоявшегося 25 июля. Стенограмма рассекречена после распоряжения Трампа. В стенограмме, в частности, говорилось о том, что Трамп просил Зеленского изучить дело в отношении сына Байдена - Хантера Байдена.
 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется журналист на сайт. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                         Бюро переводов StarАльянс                          Курсы французского                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.