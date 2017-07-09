Спецслужбы РФ планируют теракты на Донбассе в районах КПВВ - разведка

Российские спецслужбы планируют ряд террористических актов в районах расположения контрольных пунктов въезда/выезда с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины в Facebook в воскресенье, 9 июля.

Кроме того, в сообщении говорится, что взрывы в пятницу, 7 июля, в Луганске осуществлялись под руководством сотрудников ФСБ РФ.

"По имеющимся данным, двойной террористический акт, совершенный 7 июля с. г. в Луганске, совершили военнослужащие инженерно-саперной роты 2 АК Центра территориальных войск Южного У ВС РФ под руководством сотрудников ФСБ РФ", - сообщили в разведке.

В ГУР заявили, что цель терактов - обвинить руководство Украины и силовые структуры в невыполнении Минских договоренностей и эскалация напряженности на востоке страны накануне обсуждения российской агрессии против Украины лидерами стран-участниц "нормандского формата" в Гамбурге на саммите G20.

Кроме того, в ГУР сообщили, что продолжаются случаи дезертирства и преступные действия в отношении местного населения со стороны НВФ.

"Так, 7 июля с. г. военнослужащий из состава 11 отдельного мотострелкового полка Минченко Николай Николаевич (позывной "Бес", гражданин РФ) самовольно покинул место несения службы с оружием. Когда он пытался скрыться, взял в заложники гражданскую лицо (женщину) и пытался в дальнейшем попасть на территорию РФ", - сообщили разведчики.