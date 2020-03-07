США намерены поставить Украине военное вооружение

07 марта 2020 г. 10:43
Источник: РБК-Украина
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Конгресс Соединенных Штатов Америки был уведомлен о планах Министерства обороны относительно новой поставки Украине военного вооружения на 125 млн долларов. Об этом сообщают со ссылкой на телеканал CNN.

По данным источников издания в Конгрессе и Белом доме, речь идет о половине первого транша военной помощи Украине в размере 250 млн долларов. Пентагон планирует предоставить Киеву противоартиллерийские радиолокационные станции, патрульные катера Mark VI и другую технику. Сроки не называются.

"Министерство обороны не комментирует и не подтверждает предстоящее выделение помощи по линии безопасности, которую рассматривает Конгресса", - заявила официальный представитель Пентагона Карл Глисон.

 

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