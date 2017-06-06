Стало известно, кто возглавил Дергачевскую РГА

Дергачевскую райгосадминистрацию возглавил Константин Жидков.

Соответствующее распоряжение 6 июня подписал Президент Украины Петр Порошенко, передает пресс-служба ХОГА.

Константину Жидкову 38 лет, имеет три высших образования. В 2001 году окончил Бердянский институт предпринимательства (менеджер-юрист), в 2011-м - Харьковский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины (государственное управление), в 2012-м - Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого» (юрист).

Стаж госслужбы - более четырех лет. С апреля 2016 года Константин Жидков работал первым заместителем председателя Валковской районной государственной администрации.