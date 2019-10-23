 

Суд арестовал экс-заместителя министра экономики

23 октября 2019 г. 14:15
Источник: РБК-Украина
1 просмотр

Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения бывшему заместителю министра экономики в правительстве Владимира Гройсмана Юрию Бровченко.

Как сообщает пресс-служба суда, Бровченко арестовали с возможностью выхода под залог в размере 3,4 млн гривен.

"По результатам рассмотрения ходатайства судом вынесено постановление о применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с определением размера залога в виде 1770 размеров прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, который составляет 3,4 млн грн", - говорится в сообщении.

Прокуратура и СБУ подозревают Бровченко в государственной измене по ч.2 ст.28 ч.1 ст.111 УК Украины. Ему инкриминируют подписание заведомо убыточного контракта с иностранной компанией на поставку промышленной линии по производству крупнокалиберных артиллерийских снарядов на ГАХК "Артем" на общую сумму более 16,5 млн долларов.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Бюро переводов StarАльянс                          Курсы французского                          Потрібна посвідка на проживання в УкраЇні? - "Паспортний сервіс" на Сумській, 10! "Аve Plaza" , т. 783-74-88                          Рапира вернулась в Харьков! СК «Метод» приглашает детей 7-11 лет в секцию фехтования. ул.Благовещенская,13 т (099) 39-00-468; (073) 39-00-468                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.