Суд отклонил иск относительно закона о языке

Окружной административный суд Киева отказал в удовлетворении заявления об обеспечении иска о запрете подписывать и публиковать закон о языке.

Об этом сообщается на сайте суда.

"Окружной административный суд города Киева, рассмотрев заявление об обеспечении иска о запрете подписывать и публиковать Закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", постановил отказать в его удовлетворении", - говорится в сообщении.

Суд считает, что заявителем не была доказана очевидная противоправность действий спикера парламента "в связи с непредоставлением ни одного доказательства в подтверждение такого обстоятельства".

В суде заявили о необоснованности заявления и об отсутствии оснований для его удовлетворения.

"Заявление не содержало обоснования и доказательств (например, устав), что поданное заявление и иск, который намерен подать заявитель, касаются цели (целей), с которыми создано ОО "Институт правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной", что указано истцом. В то же время, в заявлении об обеспечении иска указано, что права общественной организации и ее членов нарушены действиями Председателя Верховной Рады", - говорится в сообщении суда.

Кроме того, отмечается, что при рассмотрении заявления судом было установлено, что народными депутатами, согласно "Регламенту Верховной Рады Украины", инициирована процедура отмены соответствующего решения парламента.

Напомним, 10 мая стало известно, что в Окружной админсуд Киева поступил иск от ОО "Институт правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной", в котором просят запретить председателю Верховной Рады Андрею Парубию подписывать ЗУ "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

25 апреля народные депутаты приняли закон №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который начали рассматривать во втором чтении еще 28 февраля.

Закон закрепляет, что единственным государственным (официальным) языком в Украине является украинский - и он обязателен для органов государственной власти и общественных сфер на всей территории государства.