Суд отпустил Авакова-младшего под личное обязательство

Соломенский суд Киева по ходатайству прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры избрал меру пресечения сыну главы Министерства внутренних дел Украины Александру Авакову в виде личного обязательства.

Об этом сообщает корреспондент медиа Громадське из зала суда.

Судья Виталий Украинец обязал Александра Авакова сдать паспорта, носить электронный браслет и появляться в правоохранительные органы по вызову следователя.

Заседание проходило вечером 1 ноября. В зале суда присутствовал советник главы МВД Зорян Шкиряк, народные депутаты Денис Дзендзерский и Ирина Ефремова.