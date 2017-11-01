Суд отпустил Авакова-младшего под личное обязательство

01 ноября 2017 г. 9:56
Источник: Новое Время
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Соломенский суд Киева по ходатайству прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры избрал меру пресечения сыну главы Министерства внутренних дел Украины Александру Авакову в виде личного обязательства.

Об этом сообщает корреспондент медиа Громадське из зала суда.

Судья Виталий Украинец обязал Александра Авакова сдать паспорта, носить электронный браслет и появляться в правоохранительные органы по вызову следователя.

Заседание проходило вечером 1 ноября. В зале суда присутствовал советник главы МВД Зорян Шкиряк, народные депутаты Денис Дзендзерский и Ирина Ефремова.

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