Судьбу задержанного в Греции Мельничука решат завтра

Прокурор завтра определится с мерой пресечения для задержанного в Греции Сергея Мельничука, бывшего нардепа и командира батальона "Айдар". Об этом сообщил директор департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев.

По его словам, Мельничука перевели в управление полиции города Серре. Представитель греческой полиции заверил, что права задержанного не нарушены, он обеспечен всем необходимым.

"3 марта на 10:00 часов утра запланирована встреча с прокурором Салоник, который рассмотрит дело задержанного и примет решение о мере пресечения - о содержании под стражей или об освобождении", - отметил Погорельцев.

Он также добавил, что в ближайшее время в полицию прибудет адвокат. Кроме того, консульство в Салониках оказывает жене и ребенку Мельничука содействие в размещении в гостинице и решении других вопросов.

"Жене задержанного было предложено сегодняшним авиарейсом Салоники-Киев вернуться в Украину, однако она отказалась. В этой связи консул предложил госпоже Мельничук вместе с ребенком перевезти их в Салоники и разместить в гостинице, поскольку завтра, 03.03.2020, Мельничука переведут в этот город. Сейчас состояние здоровья госпожи Мельничук и ребенка нормальное, они обеспечены всем необходимым", - подчеркнул Погорельцев.

Напомним, что Мельничука задержали на въезде в Грецию по запросу России в Интерпол. Сегодня министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Интерпол пересматривает запрос на задержание бывшего народного депутата и экс-комбата "Айдара".