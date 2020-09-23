Тайная инаугурация: Лукашенко вступил в должность президента Беларуси

Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Беларуси. Церемония инаугурации проходит во Дворце Независимости в Минске. Об этом информирует TUT.BY.
Лукашенко произнес присягу на белорусском языке, положив правую руку на Конституцию. Затем глава государства подписал акт о принесении присяги.
После этого председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина вручила Лукашенко удостоверение президента республики.
Во время инаугурации Лукашенко заявил, что "цветная революция" в стране не состоялась. Он отметил, что этот год является крайне эмоциональным в истории Беларуси. Об этом сообщает БелТА.
"Нашей государственности был брошен беспрецедентный вызов - вызов неоднократно отработанных безотказных технологий уничтожения независимых государств. Но мы оказались в числе очень немногих - даже, может быть, единственные, - где "цветная революция" не состоялась", - сказал Лукашенко.
Подчеркнем, с утра белорусские силовики перекрыли центр Минска. Официальной информации на этот счет не было, а местные СМИ не исключали, что идет подготовка к инаугурации Лукашенко.
Возле Дворца независимости было зафиксировано скопление техники и военных, к самому зданию подъехал президентский кортеж.
Таким образом, церемония инаугурации состоялась тайно.