Тайная инаугурация: Лукашенко вступил в должность президента Беларуси

Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Беларуси. Церемония инаугурации проходит во Дворце Независимости в Минске. Об этом информирует TUT.BY.

Лукашенко произнес присягу на белорусском языке, положив правую руку на Конституцию. Затем глава государства подписал акт о принесении присяги.

После этого председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина вручила Лукашенко удостоверение президента республики.

Во время инаугурации Лукашенко заявил, что "цветная революция" в стране не состоялась. Он отметил, что этот год является крайне эмоциональным в истории Беларуси. Об этом сообщает БелТА.

"Нашей государственности был брошен беспрецедентный вызов - вызов неоднократно отработанных безотказных технологий уничтожения независимых государств. Но мы оказались в числе очень немногих - даже, может быть, единственные, - где "цветная революция" не состоялась", - сказал Лукашенко.

Подчеркнем, с утра белорусские силовики перекрыли центр Минска. Официальной информации на этот счет не было, а местные СМИ не исключали, что идет подготовка к инаугурации Лукашенко.

Возле Дворца независимости было зафиксировано скопление техники и военных, к самому зданию подъехал президентский кортеж.

Таким образом, церемония инаугурации состоялась тайно.