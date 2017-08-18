Теракт в Барселоне: Власти Каталонии назвали страны, из которых были погибшие и пострадавшие

В результате теракта в Барселоне (Испания) погибли и пострадали граждане 18 стран.

Как сообщает DW со ссылкой на заявления испанской власти, среди жертв теракта есть граждане Франции, Германии, Испании, Нидерландов, Аргентины, Венесуэлы, Бельгии, Австралии, Венгрии, Перу, Румынии, Ирландии, Греции, Кубы, Македонии, Китая, Италии и Алжира.

При этом не уточняется, кто из них был ранен, а кто погиб.

Напомним, 17 августа неизвестный протаранил толпу на популярной среди туристов улице Рамбла в центре Барселоны. Согласно обновленным данным, в результате наезда 13 человек погибли, сто получили ранения. Полиция квалифицировала наезд как теракт.

В рамках спецоперации полиция задержала двух подозреваемых. Их личности не раскрываются.

Террористическая группировка Исламское государство взяла на себя ответственность за теракт в Барселоне.

Позже, сотрудники правоохранительных органов Испании сообщили о проведении спецоперации в связи с предполагаемой новой террористической атакой в прибрежном каталонском городе Камбрильс, расположенном к юго-востоку от Барселоны. В результате операции полиция ликвидировала четырех предполагаемых террористов и еще одного ранила. Также известно о семи раненых среди мирного населения, среди которых один полицейский.

Глава каталонской полиции подтвердил, что теракты в Барселоне и Камбрильсе связанные со взрывами в жилом доме, которые накануне состоялись в городе Альканар в каталонской провинции Таррагона.