Терехов пытался давить на Кучера - предприниматели

Стали известны подробности совещания по вопросам строительства дороги через ТЦ «Барабашово» в ХОДА.

Предприниматели торгового центра «Барабашово», принявшие участие во встрече с председателем Харьковской облгосадминистрации Алексеем Кучером 3 января, возмущены поведением первого заместителя Харьковского городского головы Игоря Терехова.

«Несмотря на то, что Алексей Кучер предоставил возможность обеим сторонам – как предпринимателям, так и так называемым «инициативщикам» - высказать свое мнение по сложившейся ситуации, как только предприниматели попытались донести свою позицию до губернатора, «инициативщики» при активной поддержке Игоря Терехова, всячески попытались сорвать встречу. В результате Алексей Кучер был вынужден предупредить их, что прекратит общение, если провокаторы не успокоятся, - рассказали присутствующие на встрече представители Ассоциации предпринимателей и лидеры профсоюзных организаций ТЦ «Барабашово».

С их слов, особенно бросались в глаза многочисленные попытки Игоря Терехова навязать свой сценарий совещания.

«Он пытался перебивать собеседников, давить на оппонентов «голосом», давать указания председателю облгосадминистрации и откровенно передергивать факты», - рассказали предприниматели.

Также коммерсантов возмутило нежелание представителя городских властей и немногочисленных членов «инициативных групп», которые в большинстве своем не имеют никакого отношения к Барабашово, вести диалог.

«Замечания о том, что «инициативщики» не ведут деятельность на «Барабашово», соответственно не могут представлять мнение предпринимателей, остались как всегда неуслышанными, что в очередной раз подтверждает наше мнение о том, что строительство дороги – лишь прикрытие очередной попытки рейдерского захвата рынка», - рассказали предприниматели.

Напомним, что 3 января по инициативе главы Харьковской областной администрации Алексея Кучера состоялась встреча представителей Харьковского городского совета, ТЦ «Барабашово» и предпринимателей.

Совещание было посвящено строительству дороги через территорию ТЦ «Барабашово» из-за чего около 10 тысяч предпринимателей может потерять работу.

Ранее эксперты отмечали, что строительство магистрали не решит транспортных проблем города.

Несколько тысяч предпринимателей рынка провели ряд акций протеста под харьковским городским советом с требованиями прекратить рейдерский захват ТЦ и не поддерживать инициативу мэра Геннадия Кернеса по строительству дороги через «Барабашово».