Ткаченко ушел с должности гендиректора 1+1

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20 августа 2019 г. 15:46
Источник: РБК-Украина
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Избранный нардеп от партии “Слуга народа” Александр Ткаченко ушел с должности гендиректора телегруппы 1+1 media. Об этом он заявил сегодня на встрече с журналистами.

По его словам, в связи с его уходом 1+1 media меняет структуру управления, а сам Ткаченко станет почетным президентом медиахолдинга. Он также уточнил, что продал свои миноритарные доли в связанных с 1+1 компаниях.

"Долю в "плюсах" в 5% продаю инвестиционной компании", - уточнил он и добавил, что избранные нардепами журналисты телеканала также продадут свои доли.

Ткаченко занимал пост генерального директора группы 1+1 media с августа 2008 года. В холдинг входят телеканалы "1+1 ", "2+2 ", "ТЕТ ", "ПлюсПлюс ", "Бигуди ", "Униан-ТВ", "1+1 International ", Ukraine Today, а также сейлз-хаус Плюсы и компания по производству телеконтента 1+1 продакшн.

Отметим, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) на заседании 19 августа зарегистрировала 93 народных депутата, в том числе Александра Ткаченко, который входит в первую десятку списка партии “Слуга народа”.

Напомним, в конце июля мэр Киева Виталий Кличко назвал Ткаченко одним из “кураторов” по Киеву, которого ему якобы пытается навязать Офис президента Украины, в частности, его руководитель Андрей Богдан.

 

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