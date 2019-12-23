ТКГ согласовала условия обмена удерживаемыми лицами до конца 2019 года

23 декабря 2019 г. 20:50
Источник: Левый берег

Представители Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе согласовали условия освобождения и обмена удерживаемыми лицами до конца 2019 года.

Об этом, ссылаясь на информацию полпреда РФ в контактной группе Бориса Грызлова, пишет "Интерфакс". 

"Контактная группа согласовала условия освобождения и обмена удерживаемых лиц до конца года", - заявил он. 

Переговоры проходили в режиме видеоконференции.

Их подробности пока не разглашаются.

Позже представитель Украины в гуманитарной подгруппе Валерия Лутковская подтвердила предстоящий обмен.

"Наконец достигнута договоренность о проведении взаимного освобождения лиц до окончания этого года, как, собственно, и договорились во время парижского саммита в нормандской формате. И это огромное счастье, потому что мы сможем наконец забрать из незаконного содержания под стражей тех наших ребят, которых не смогли забрать в декабре 2017 года, тех ребят, которые в течение четырех лет после Иловайска, Дебальцево находились в плену и которые в течение четырех лет не имели возможности даже пообщаться со своими семьями", - цитирует Лутковскую пресс-служба президента Украины.

По ее словам, списки на обмен еще "шлифуются".

Напомним, 18 декабря участники ТКГ не смогли согласовать новое перемирие на Донбассе и договорились о продлении объявленного в июле текущего года. Также стороны не пришли к согласию в вопросе обмена удерживаемыми лицами. 

Позднее стало известно, что Трехсторонняя контактная группа продолжит обсуждение обмена в формате "всех установленных на всех установленных" в виде конференции, в том числе и по "скайпу". 

Ранее на саммите в Париже "нормандская четверка" договорилась об обмене пленными в формате "всех на всех" до конца года и разведении еще в трех точках.

 

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