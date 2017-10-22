Трамп пообещал рассекретить документы об убийстве Кеннеди

Президент США Дональд Трамп готов рассекретить документы об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди. Об этом он сообщил в Twitter.

"В случае получения дальнейшей информации я как президент собираюсь разрешить открыть заблокированные и засекреченные документы по Джону Кеннеди", - написал Трамп.

Как сообщает Немецкая волна, ранее издание Politico со ссылкой на неназванных представителей администрации Трампа сообщило, что глава Белого дома собирается заблокировать публикацию части документов, посвященных убийству Джона Кеннеди, так как они могут представлять угрозу национальной безопасности.

В 1992 году Конгресс США принял закон о том, что материалы по убийству Кеннеди могут быть рассекречены через 25 лет - в 2017 году. Некоторые документы были добавлены в этот архив спустя десятилетия после убийства президента.

В июле в США рассекретили показания сотрудника КГБ по делу об убийстве Кеннеди. В рассекреченных документах - 17 аудиозаписей допросов Юрия Носенко, бежавшего в США в 1964 году. Допросы были проведены в январе, феврале и июле 1964 года.

На Джона Кеннеди напали 22 ноября 1963 года в техасском Далласе. Он получил смертельное пулевое ранение в голову. В убийстве признали виновным бывшего морпеха Ли Харви Освальда, который сам был застрелен на улице через несколько дней, когда его переводили из полицейского участка в окружную тюрьму. Освальд с 1959 по 1962 год жил в СССР.