Трамп заявил о скорой встрече с Зеленским

03 ноября 2019 г. 18:35
Источник: Левый берег
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Президент США Дональд Трамп во время брифинга для журналистов в субботу, 2 ноября, заявил, что ждет президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме. Об этом пишет Politico.

"Он [Зеленский], вероятно, приедет [в Белый дом]", - ответил Трамп на вопрос о том, пригласит ли он Зеленского в Белый дом.

Журналистов интересовала возможность встречи двух лидеров в американской столице.

"Я говорил с ним дважды. Я бы очень хотел, чтобы он приехал в Белый дом, если он хочет приехать. И я думаю, что он хотел бы приехать. Считаю, он приедет очень скоро", - добавил президент, не уточнив дату визита Зеленского.

"Он [Зеленский] - хороший человек. Он был избран во время невероятной коррупции в Украине, которая сильно меня беспокоит", - резюмировал Трамп.

Напомним, Трамп и Зеленский встречались 25 сентября в Нью-Йорке в рамках визита украинского президента в США для участия в Генассамблеи ООН.

В этот же день власти США опубликовали содержание ранее засекреченного телефонного разговора Трампа с Зеленским. 

Демократы из Палаты представителей начали процедуру импичмента, узнав, что Трамп в ходе этого разговора оказывал давление на собеседника, стремясь вынудить его провести расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Демократы полагают, что Трамп злоупотребил полномочиями, пытаясь создать проблемы своему политическому сопернику.

 

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