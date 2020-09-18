У Кернеса появился новый соперник на выборах

Бизнесмен, депутат Харьковского горсовета Тарас Ситенко собирается участвовать в мэрской кампании-2020. Он будет подавать документы в качестве самовыдвиженца.

"На самом деле готовлюсь. Сейчас идет проверка готовности команды к выборам, потому что мы, в принципе, собираемся не просто напомнить о себе или "согреться". Мы собираемся выигрывать. Поэтому это большая ответственность. Мы серьезно готовимся. Когда будем готовы, будем заявляться", — сказал Ситенко.

Бизнесмен пояснил, почему решил идти сейчас самостоятельно, а не примкнуть к какой-либо из политическоих сил.

"Я исхожу из того, что ни одна сила не наберет большинство сейчас в горсовете, а работать нужно сразу после выборов. Нужно готовиться к отопительному сезону, нужно сразу много вопросов по бюджету решать на следующий год. Я готов к сотрудничеству со всеми здоровыми политсилами, которые пройдут в горсовет. Это не политическая игра", - сообщил Ситенко.

Решение об участии в выборах было принято на этой неделе. Триггером, говорит бизнесмен, было понимание того, что будет интересная борьба за мэрское кресло.

Программу он обещает представить в ближайшее время.