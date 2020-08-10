У Тихановской не признали результаты выборов в Беларуси и готовятся к затяжным протестам

10 августа 2020 г. 12:49
Источник: РБК-Украина
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Главная конкурентка Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси Светлана Тихановская и ее избирательный штаб готовы к затяжным протестам. При этом она не собирается покидать страну и не признает результаты голосования. Об этом заявили на пресс-конференции Тихановской и ее избирательного штаба.

В частности, в штабе заявили о готовности к продолжительным протестам и требуют мирной передачи власти. При этом сама кандидат пока не приняла решение, участвовать ли в уличных акциях, но выступает за мирные перемены.

"Конечно, мы не признаем (итоги выборов, - ред.), полученные нами цифры не совпадают с теми, что были озвучены", - отметила Тихановская.

Она также подчеркнула, что не собирается покидать Беларусь и не видит оснований для своего ареста. Кроме того, Тихановская назвала себя победителем выборов.

В свою очередь, президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на ночные протесты и заявил, что участники уличных акций должны соблюдать закон; он также заявил, что "силовики еще мягко отвечали" в ходе вчерашних протестов.

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