У Зеленского назвали ключевые темы для переговоров в Париже

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече лидеров нормандской четверки в Париже сосредоточится на трех ключевых вопросах. Об этом сообщила пресс-секретарь главы украинского государства Юлия Мендель на своей странице в Facebook в воскресенье, 8 декабря.

"Первые три шага, которые поднимет президент Зеленский на встрече в Париже: сроки и условия возврата пленных украинцев, настоящее, а не "фейковое" прекращение огня, и, конечно, вывод чужих войск и бандформирований с территории Донбасса", – написала она.

Также она добавила, что без вывода "чужих войск" из Донбасса невозможно проведение выборов.

"Последний (вопрос о выводе войск – ред.) – условие для проведения выборов на Донбассе. Их проведение в рамках выборов по всей территории Украины, может произойти только когда там не будет чужих войск и незаконных вооруженных формирований. Так говорит закон Украины и простая логика: не смогут на Донбасс зайти украинские партии, не смогут там быть международные наблюдатели, не смогут люди проголосовать открыто и незаангажировано под дулом автоматов. Сначала – наша граница, потом – выборы, ведь это наши территории, а местные выборы будут проходить по всей Украине", – подчеркнула Мендель.

Она признала, что Украина в сложной ситуации, но Зеленский полетит в Париж "с очень сильной позицией".

"У нас есть сильные союзники – Германия и Франция, у нас есть поддержка на международной арене, в том числе и от США и Великобритании. Но самый важный наш союзник - это украинский народ, который хочет завершения войны", – написала Мендель.

Напомним, в понедельник, 9 декабря в Париже состоится саммит президентов Украины, России, Франции и Германии. Встреча в нормандском формате на уровне глав государств состоится впервые за три года.

Ранее Зеленский подтвердил личную встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в ходе переговоров в Париже.