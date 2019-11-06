Указ о назначении Кучера главой ХОГА появился на сайте президента Украины

Указ о назначении Алексея Кучера на должность председателя Харьковской облгосадминистрации опубликован на сайте президента Украины.

«Назначить Кучера Алексея Владимировича председателем Харьковской областной государственной администрации, - говорится в тексте указа №806/2019 от 5 ноября.

Указ датирован 5 ноября 2019 года.

Также 5 ноября датирован указ президента № 805/2019 об освобождении Юлии Светличной от исполнения должностных обязанностей руководителя Харьковской ОГА.

Как ранее сообщалось, сегодня, 6 ноября, Владимир Зеленский посетил Харьков с рабочей поездкой.

Президент побывал на двух предприятиях «Укроборонпрома» - заводе им. Малышева и «ХАЗ», где представил нового губернатора области.