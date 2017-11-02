Украина и Канада договорились о сотрудничестве в освоении космоса

Премьер отметил, что возможности Украины и Канады можно объединить и внедрить конкурентный продукт для выхода на мировой рынок.

Государственное космическое агентство Украины и Канадское космическое агентство подписали Меморандум о взаимопонимании. Как сообщает Правительственный портал, церемония подписания состоялась в Монреале в рамках официального визита премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

Отмечается, что подписанный документ создает новые перспективы для взаимовыгодного сотрудничества между государствами в одной из самых технологичных сфер экономики - в области освоения космоса. По словам Гройсмана, подписание этого документа открывает новые возможности и станет новой страницей в сотрудничестве Украины и Канады.

Возможности Украины и Канады можно объединить и внедрить конкурентный продукт для выхода на мировой рынок", - сказал премьер.

В пресс-службе украинского правительства напомнили, что Украина и Канада обсуждают ряд совместных проектов. В частности, по строительству самолета Ан-132 (двигатели к нему поставляет Pratt & Whitney Canada), созданию стартового комплекса для космических запусков в канадской провинции Новая Скотия (проект планируют реализовать компания Maritime Launch Services и Государственное предприятие "Конструкторское бюро "Южное" имени М. К. Янгеля), а также проект кооперации канадских и украинских предприятий в запуске наноспутников с помощью ракеты-носителя "Микроспейс-2".