Украина и МВФ изменили формат программы поддержки

Международный валютный фонд и Украина заключат краткосрочную программу stand-by на 18 месяцев вместо трехлетней программы EFF, как ожидалось ранее.

Об этом сообщил представитель МВФ Джерри Райс во время брифинга 7 мая.

"Переговоры переключились на 18-месячную программу stand-by", — заявил он во время традиционного брифинга в Вашингтоне.

Отметим, что программа stand-by укладывается на более короткие периоды в отличие от EFF (Extended Fund Facility).

Предварительная программа Украины с МВФ была в формате stand-by и продолжалась 14 месяцев.

Программа закончилась 18 февраля 2020 года и была рассчитана на 3,9 млрд долл., которые фонд должен был перечислить тремя траншами в течение 14 месяцев.

Программу подписали в конце 2018 года и выделили первый транш на 1,4 млрд долл.

Остальные транши Украина так и не получила, в частности из-за выборов в 2019 году и невыполнения требований фонда.

Ранее в этот же день стало известно о том, что в миссии МВФ в Украине сменился глава.

Вместо Рона ван Родена с 1 мая украинскую миссию возглавляет Иванна Владкова Голлар, которая ранее была представителем фонда в Молдове.