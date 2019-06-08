Украина, Литва и Польша создали совместный комитет по вопросам безопасности

08 июня 2019 г. 21:44
Источник: 112.ua
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На Х Сессии Межпарламентской ассамблеи Украины, Литвы и Польши создан новый Комитет по вопросам безопасности.

Об этом сообщается в Twitter Верховной Рады Украины.

"На Х Сессии Межпарламентской ассамблеи Украины, Литвы и Польши создан новый Комитет МПА — по вопросам безопасности", — отмечается в сообщении.

 

 

 

Ранее Межпарламентская ассамблея Украины, Польши и Литвы призвала страны Европейского Союза и G7 ввести санкции против российских морских портов на Азовском море в ответ на незаконное сотрудничество с морскими портами на территории Крыма.

Кроме того, Межпарламентская ассамблея трех стран призвала страны ЕС продлить санкции против России, пока Москва полностью не выполнит минские договоренности и не будет восстановлена территориальная целостность Украины.

 

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