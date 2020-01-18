Украина обжаловала решение ЕСПЧ по закону о люстрации

18 января 2020 г. 20:20
Источник: 112.UA
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Украина обжаловала решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), признавшего нормы закона "Об очищении власти" нарушением Конвенции о защите прав человека. Об этом рассказал министр юстиции Денис Малюська.

Он отметил, что жалоба на решение ЕСПЧ была подана вечером 16 января, сам срок обжалования решения истекал 17 января.

Напомним, в октябре 2019 года ЕСПЧ признал закон "Об очищении власти" (люстрации) не соответствующим Конвенции о защите прав человека и нарушающим права госслужащих. 

После решения суда в партии "Слуга народа" предлагали отменить указанный закон.

В то же время глава Минюста ранее уже заявлял о намерении Украины обжаловать решение ЕСПЧ. 

 

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