Украина просит Беларусь выдать "вагнеровцев", воевавших на Донбассе

Офис генерального прокурора направил в генпрокуратуру Республики Беларусь запросы о выдаче 28 участников вооруженного конфликта на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора в Телеграме .

"Офис Генерального прокурора 11 августа 2020 года обратился к Генеральной прокуратуре Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 человек, задержанных 29 июля 2020 года правоохранительными органами Беларуси", - говорится в сообщении.

Уточняется, что всем 28 лицам, среди которых 9 украинцев, сообщили о подозрении в участии в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины). Шевченковский райсуд Киева избрал подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Следствие установило, что эти лица принимали активное участие в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

В ведомстве напомнили, что на основании ходатайства Главного следственного управления СБУ 31 июля 2020 года Офис генерального прокурора обратился к генпрокуратуре Беларуси с письмом о намерениях запрашивать экстрадицию этих лиц и ходатайством о заключении их под стражу до получения запроса о выдаче, в соответствии со ст. 61 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года.

Также уточняется, что 6 августа 2020 года генпрокурор Ирина Венедиктова в телефонном разговоре с генпрокурором Беларуси Александром Конюком также подтвердила намерение запрашивать выдачу 28 лиц. Отмечается, что вопрос относительно выдачи запрашиваемых лиц будут решать компетентные органы Беларуси.

Как сообщалось, 29 июля белорусские правоохранительные органы задержали 33 человек, которые оказались наемниками российской частной военной компании «Вагнера». Украина обратилась к Беларуси с запросом о выдаче 28 из 33 задержанных "вагнеровцев", которые, по данным Киева, участвовали в боевых действиях на Донбассе против Украины.