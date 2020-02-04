Украинцы смогут обращаться в министерства через мессенджеры

04 февраля 2020 г. 13:00
Источник: Интерфакс-Украина
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Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет рассчитывает, что до конца 2020 года украинцам станет доступна возможность обращаться во все министерства через мессенджеры.

"Мы уже запустили несколько органов, это Минсоц и МИД. Ты заходишь на сайт и можешь либо просто открыть окошко и там печатать, либо выбрать удобный мессенджер", - сказал Дубилет в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

На уточняющий вопрос, будет ли в будущем система реализована так, чтобы гражданин заходил в мессенджере в профиль "Государство", делал там свой запрос, а ему отвечали из нужной структуры, министр ответил, что рассчитывает на это в скором времени.

"Потому что действительно сейчас мы внедряем в каждом министерстве по отдельности, а потом, когда мы увидим, что по отдельности все работает, мы сведем это в единый сценарий. Я думаю, что сделаем это до конца года", - заявил Дубилет.

Кроме того, министр сообщил, что на данный момент уже запущен Единый правительственный колл-центр и все новые линии, которые сейчас запускаются, делают это на его базе.

"Последние из того что мы запустили – это линия по помощи жертвам насилия, линия для жалоб на таможню и линия Минздрава по коронавирусу", - отметил он.

Кроме того, правительство постепенно начинает централизовать имеющиеся службы поддержки, которые раньше были запущены на отдельных платформах.

"Например, я надеюсь, что в скором времени всю службу поддержки налоговой мы переведем на единую платформу", - констатировал он.

Среди прочего, Дубилет рассказал, что о проекте по обработке входящей корреспонденции госорганов.

"Мы создали целый бизнес процесс как правильно работать с этими документами, и хотим также централизовать эту функцию. Вместо того, чтобы каждое министерство и каждый орган имел свои отделы по обработке входящей корреспонденции, мы хотим это централизовать в одном месте, чтобы правильно работать и по качеству, и по таймингу", - сообщил он.

Также в феврале будет запущен пилот по созданию экстренной службы "112" в Киеве, Киевской и Днепропетровской области.

"В течение года я рассчитываю, что мы сможем отпилотировать проект, выбрать лучший софт, внедрить его по всем системам и запустить по всей стране до конца этого года", - добавил Дубилет.

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