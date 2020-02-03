Украинская армия получит финансовую помощь от турецких партнеров

03 февраля 2020 г. 17:47
Источник: РБК-Украина
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Украина и Турция договорились о военной помощи и поставках АН-178. Об этом глава государства Владимир Зеленский сказал в ходе совместного брифинга с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Кроме того, стороны обсудили усиление безопасности в Черноморском регионе.

"Также сегодня подписано важное соглашение о военно-финансовом сотрудничестве, по которому украинская армия получит финансовую помощь от турецких партнеров. Среди прочего мы договорились дать импульс сотрудничеству в авиационной отрасли, в частности, что касается строительства и поставок самолетов АН-178. Отдельное внимание уделили усилению безопасности в Черноморском регионе", - рассказал Зеленский.

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