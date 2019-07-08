 

Украинский канал отменил телемост с «Россией 1»

08 июля 2019 г. 13:26
Источник: УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский назвал анонсированный телемост между российским телеканалом «Россия 1» и украинским «NewsOne» дешевым пиар-ходом перед парламентскими выборами, чтобы разделить украинцев на два лагеря.

Об этом говорится в видеообращении президента. 

«Надо поговорить? Согласен - давайте поговорим. Сначала, дорогие украинцы, с вами - вы умные люди и должны на мгновение отключить эмоции и немного включить голову», - заявил он.

Президент считает, что анонсированной телемост - «это просто дешевый, но опасный пиар-ход перед выборами, цель которого снова разделить нас с вами, всех украинцев на два лагеря».

По словам президента, одному лагеря политики расскажут - «конечно, давайте поговорим, надо забывать обиды, мы же братские народы. Подумаешь - тысячи погибших наших парней». «Второй лагерь - политики призовут возмутиться и, прикрываясь патриотизмом, пойдут зарабатывать баллы на выборы. Смотрите, как я героически противостою куму Путина, которого я 5 лет не замечал - но это так. Начнут громить и жечь телеканал, чем создадут прекрасную картинку для российского телевидения об озверевших фашистах, которые притесняют свободу слова в Украине», - убежден глава государства.

Отметим, телемост "Надо поговорить" между российским телеканалом «Россия 1» и украинским «NewsOne» был запланирован на 12 июля. Однако уккраинский телеканал NewsOne отменил телемост из-за угроз каналу.

«Из-за прямых угроз физической расправы в адрес канала, журналистов и их семей NewsOne сообщает об отмене телемарафона "Надо поговорить"», - говорится в сообщении.

 

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