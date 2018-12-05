УПЦ Московского Патриархата отказалась участвовать в создании независимой Украинской церкви

УПЦ Московского патриархата не будет участвовать в Объединительном соборе, который должен провозгласить создание автокефальной Украинской православной церкви.

Об этом российскому агентству ТАСС заявил глава Информационно-просветительского отдела УПЦ МП архиепископ Климент.

"Наша позиция не изменилась. Украинская православная церковь не будет участвовать в этом соборе, поскольку создание Украинской автокефальной церкви не соответствует каноническим нормам", - сказал архиепископ.

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Объединительный собор , который должен провозгласить создание автокефальной Украинской православной церкви, состоится 15 декабря.

Собор, который утвердит устав Украинской церкви и выберет предстоятеля, состоится в храме Святой Софии.

Вселенский патриарх Варфоломей сообщил, что подписал соответствующие письма с приглашениями иерархам УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и иерархам УПЦ Московского патриархата принять участие в этом Соборе.

Напомним, 11 октября Синод Константинопольского патриархата принял историческое решение об отмене акта о временной передаче Московскому патриархату Киевской митрополии, создание в Киеве стравропигии и признание каноническими предстоятелей УПЦ КП и УАПЦ, является важной вехой на пути предоставления автокефалии Украинской церкви.

13 ноября собор епископов УПЦ МП отказался признать власть Константинополя над Киевской митрополией и продублировал решение РПЦ разорвать отношения с Фанаром.