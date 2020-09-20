В Белом доме перехватили письмо с ядом, адресованное Трампу

Сотрудники правоохранительных органов США на этой неделе перехватили адресованное президенту Дональду Трампу письмо, содержащее рицин - отравляющее вещество, которое получают из касторовых бобов. Об этом 19 сентября сообщила телекомпания CNN со ссылкой на два источника в органах внутренних дел.

В Федеральном бюро расследований информацию подтвердили.

"ФБР со своими партнерами из Секретной службы США и инспекции Почтовой службы изучают подозрительный письмо, полученное в почтовом объекте правительства США. В настоящее время нет сведений о наличии угрозы общественной безопасности", - говорится в сообщении.

Как отмечаестя, вся корреспонденция, поступающая в Белый дом, проходит предварительную проверку за его пределами.

Расследованием данного происшествия занимаются Федеральное бюро расследований и Секретная служба США.

New York Times со ссылкой на источники в правоохранительных органах пишет, письмо с ядом, вероятно, прислали из Канады.

Отправителя еще не задержали.

Напомним, в 2018 году ветерана ВМФ США арестовали за то, что отправил Дональду Трампу и членам его администрации, а также директору ФБР Кристоферу Рею и нескольким высокопоставленным военным письма с веществом, производным которого является рицин.

В 2014 году другой гражданин США, уроженец штата Миссисипи, был приговорен к 25 годам лишения свободы за то, что отправил письма с рицином президенту США Бараку Обаме и сенатору-республиканцу Роджеру Уикеру.